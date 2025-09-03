ВХОД НА САЙТ

Monitor Audio Creator Series: для творческих инсталляций


03.09.2025

 

 

Бренд Monitor Audio расширил линейку архитектурной акустики Creator Series: в ней появились три новые модели встраиваемых в стены колонок. Новинки – встраиваемые громкоговорители большого размера; они предназначены для просторных помещений, таких, как жилые зоны и гостиные, спроектированные по принципу open-plan (с открытой планировкой), персональные кинозалы и пр.

 

Звучание акустических систем, пополнивших линейку Creator Series, отличается глубиной басов, расширенным динамическим диапазоном и высокой точностью. Колонки оснащаются фирменной крепёжной системой Quik-Link, упрощающей инсталляционный процесс, и системой Tri-Grip II для более надёжного крепления. Динамики: мидбасовики и твитеры C-CAM в модели начального уровня W1L, драйверы RST II в трёхполосных W2L (эти колонки также комплектуются поворотным адаптером, который позволяет установить акустические системы в нужное положение, если они используются в качестве LCR-каналов в домашнем кинотеатре), басовики RDT III, среднечастотники C-CAM и преобразователь MPD II в «старшей» модели Tier 3 W3L.

 

Помимо новых моделей Creator Series компания Monitor Audio представила новую линейку монтажных коробов Mount Boxes, предназначенных для настенного и потолочного монтажа громкоговорителей. Они улучшают звучание колонок и выпускаются в пяти типоразмерах. Цвета: матовый белый и матовый чёрный.

