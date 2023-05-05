Monitor Audio Hyphn: акустика без компромиссов

05.05.2023 10:39

Напольные громкоговорители Hyphn – новый флагман линейки акустических систем Monitor Audio. Новинка даёт наглядное представление о том, чего можно добиться, имея полувековой опыт и никаких ограничений в бюджете, а главным требованием к конечному продукту является безупречное качество звучания. В самой компании Hyphn считают «самой творчески амбициозной, технически продвинутой и мощной акустической системой в истории Monitor Audio Group».

Hyphn – серийная модель, возникшая из наработок, применённых при создании Concept 50, прототипа, который Monitor Audio показывала на прошлогодней выставке High End Munich. Каждая колонка представляет собой две басовые «башни» высотой почти 140 см, соединённые СЧ/ВЧ-массивом. Одиннадцать излучателей охватывают фактически 12 октав: частотный диапазон Hyphn – от 18 Гц до 60 кГц. Фирменный твитер MPD (Micro Pleated Diaphragm) третьего поколения окружён массивом из шести близко расположенных двухдюймовых СЧ-динамиков. Они обеспечивают максимально широкую диаграмму направленности при фактически точечном источнике излучения. Частота раздела полос между твитером и СЧ-массивом – 3,7 кГц. Внутри пары связанных корпусов Hyphn находятся четыре восьмидюймовых НЧ-динамика, расположенных попарно оппозитно и работающих в диапазоне до 350 Гц.

Импеданс громкоговорителей 4 Ом, чувствительность 86 дБ. Рекомендованная мощность усилителя составляет 200-1600 Вт, а максимальное звуковое давление достигает 129 дБ. Корпуса, толщина стенок которых варьируется от полудюйма до дюйма, сделаны из акрилового полимера с минеральным наполнителем. Цвета: чёрный, белый, а также British Racing Green («британский гоночный зелёный»).



