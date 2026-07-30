Monitor Audio Hyphn: цвета – на любой вкус

30.07.2026 18:43

Компания Monitor Audio расширила программу кастомизации фирменной флагманской акустической системы Hyphn. Теперь состоятельные потребители могут выбирать из более чем 200 вариантов отделки этих громкоговорителей.



Каждая пара колонок, которые изготавливаются только на заказ, собирается вручную, вручную же и окрашивается. Потребителям доступно множество цветов; покрытие может быть матовым или глянцевым. Базовых цветов три:

матовый зелёный, матовый чёрный, белый сатин.



Колонки Monitor Audio Hyphn – настоящий дизайнерский объект, цвет и отделку которого можно подобрать под любой интерьер. Изготовление занимает минимум три месяца. Каждая трёхполосная, с фазоинвертором, колонка весит более 100 кг и оснащается одиннадцатью излучателями: высокочастотным, шестью среднечастотными и четырьмя басовиками. Основные характеристики устройства: частотный диапазон от 18 Гц до 60 кГц, чувствительность 86 дБ, максимальное звуковое давление 129 дБ.