ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Monitor Audio: новые усилители серии Custom Installation


30.06.2023 11:59

 

 

Четыре новые модели усилителей серии Custom Installation выпустила компания Monitor Audio. Как утверждается в пресс-релизе, новинки разработаны с целью удовлетворить запросы профессиональных инсталляторов, которым требуются гибкие, функциональные, простые в установке устройства, с высоким качеством звучания и надёжной конструкцией.

 

Все новинки (Class D) – с поддержкой Ethernet и Wi-Fi и совместимы с популярными системами автоматизации (Crestron Home, Crestron, RTI, Control4). Поддерживается линейное напряжение 70 В и 100 В, что позволяет использовать эти усилители в составе аудиосистем для придомовой территории.

 

Модели IA60-4 и IA125-4 (1U) представляют собой эффективное решение в случае использования для двухзонных стереоинсталляций, для работы с высотными каналами в домашних кинотеатрах и пр. Мощность «младшей» модели: 60 Вт (четыре канала) и 125 Вт (два канала); возможно использование в одноканальной конфигурации (мощность 250 Вт). Характеристики IA125-4: 125 Вт (четыре канала), 250 Вт (два канала); области применения те же. В режиме распределения мощности (250 Вт) IA125-4 можно использовать для работы с акустическими системами Monitor Audio Cinergy C100 (сертификат THX) в составе комплекта домашнего кинотеатра; кроме того, этот усилитель – идеальный партнёр для фирменного мультизонного стримера IMS-4. IA750-2 и IA750-4 (2U) – более мощные и крупные устройства с бОльшим потенциалом. Производитель рекомендует использовать их вместе с фирменными аудиосистемами Cinergy. Модели IA750-2 and IA750-4 уже поступили в продажу, поставки IA60-4 и IA125-4 начнутся в июле.

Связанные новости:
 Monitor Audio Hyphn: акустика без компромиссов - 05.05.2023 10:39
 Мириады звёзд хай-фая... - 20.03.2023 10:10
 Новые «топы» Monitor Audio  - 08.02.2022 16:07
 «Серебро» в седьмом поколении: Monitor Audio Silver 7G  - 16.11.2021 09:44
 Британия «за недорого»: Monitor Black Edition - 23.10.2020 12:50
 Музыкальный стример Monitor Audio IMS-4 - 28.05.2020 14:20
 Monitor Audio: акустика Bronze шестого поколения - 29.04.2020 11:55
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007