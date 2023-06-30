Monitor Audio: новые усилители серии Custom Installation

30.06.2023 11:59

Четыре новые модели усилителей серии Custom Installation выпустила компания Monitor Audio. Как утверждается в пресс-релизе, новинки разработаны с целью удовлетворить запросы профессиональных инсталляторов, которым требуются гибкие, функциональные, простые в установке устройства, с высоким качеством звучания и надёжной конструкцией.



Все новинки (Class D) – с поддержкой Ethernet и Wi-Fi и совместимы с популярными системами автоматизации (Crestron Home, Crestron, RTI, Control4). Поддерживается линейное напряжение 70 В и 100 В, что позволяет использовать эти усилители в составе аудиосистем для придомовой территории.

Модели IA60-4 и IA125-4 (1U) представляют собой эффективное решение в случае использования для двухзонных стереоинсталляций, для работы с высотными каналами в домашних кинотеатрах и пр. Мощность «младшей» модели: 60 Вт (четыре канала) и 125 Вт (два канала); возможно использование в одноканальной конфигурации (мощность 250 Вт). Характеристики IA125-4: 125 Вт (четыре канала), 250 Вт (два канала); области применения те же. В режиме распределения мощности (250 Вт) IA125-4 можно использовать для работы с акустическими системами Monitor Audio Cinergy C100 (сертификат THX) в составе комплекта домашнего кинотеатра; кроме того, этот усилитель – идеальный партнёр для фирменного мультизонного стримера IMS-4. IA750-2 и IA750-4 (2U) – более мощные и крупные устройства с бОльшим потенциалом. Производитель рекомендует использовать их вместе с фирменными аудиосистемами Cinergy. Модели IA750-2 and IA750-4 уже поступили в продажу, поставки IA60-4 и IA125-4 начнутся в июле.



