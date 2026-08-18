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Monitor Audio обновила фирменную серию Silver 8G


18.08.2026 13:08

 

 

Новое, уже восьмое, поколение фирменной «серебряной» серии акустических систем выпустила компания Monitor Audio. Silver 8G – самая востребованная линейка в модельном ряду бренда, неизменно пользующаяся популярностью у потребителей во всём мире. В обновлённую серию входят семь моделей громкоговорителей с дюймовыми твитерами C-CAM и (трёхполосные колонки) трёхдюймовыми СЧ-драйверами. 

 

C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium / Magnesium) – разработанный инженерами бренда композитный материал, отличительной особенностью которого является сочетание лёгкости и жёсткости. У купольного твитера C-CAM, используемого в моделях серии 8G, имеется вентилируемая задняя камера, компрессионное кольцо новой конструкции, позволившее снизить искажения и расширить рабочий частотный диапазон, а также волновод Uniform Dispersion (UD) Waveguide II; последний обеспечивает равномерное распределение высокочастотного излучения. Конструкция СЧ-динамиков и басовиков также усовершенствована; в частности, изменена геометрия диффузоров, созданных по технологии RST III (Rigid Surface Technology), что привело к повышению жёсткости и минимизации нежелательных резонансов. Кроме того, были усовершенствованы звуковая катушка, подвес и система вентиляции, использованы магниты большего размера; результат – более точный контроль, уменьшение искажений, высокая динамическая точность. Использование фазоинверторов HiVe III с увеличенным воздуховодом с «нарезной» поверхностью уменьшает турбулентность и шум воздушного потока. 

 

Модели обновлённой серии – это компактная двухполосная полочная Silver 50 8G (100 Вт, НЧ/СЧ-динамик 6”) для небольших помещений и/или использования в качестве настольных АС; тоже полочная, но более крупная трёхполосная (вуфер 8”, 200 Вт) Silver 100 8G для стереосистем и домашних кинотеатров; напольная трёхполосная Silver 300 8G (200 Вт, два басовика); флагманская напольная модель Silver 500 8G (два вуфера 8”, 250 Вт) для больших помещений; трёхполосная АС центрального канала Silver Centre 8G (200 Вт, два 6" драйвера C-CAM RST III), оптимизированная для точной передачи диалогов в домашних кинотеатрах; настенная двухполосная Silver On-Wall 8G (100 Вт, НЧ/СЧ-динамик 6”), которую рекомендуется использовать в качестве канала боковых или тыловых эффектов домашнего кинотеатра; Silver AMS 8G (вуфер 5,25”, 60 Вт) для воспроизведения саундтреков Dolby Atmos. Все модели выпускаются в трёх вариантах отделки – это матовый белый Satin White, глянцевый чёрный High Gloss Black и «ореховая» версия European Walnut.

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