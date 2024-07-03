Monitor Audio: возвращение к истокам

03.07.2024 15:47

Studio 89 – последняя новинка Monitor Audio, внешним видом напоминающая модели фирменной линейки Studio Series, выпускавшиеся 40 лет назад, компактный громкоговоритель, достаточно мощный, чтобы равномерно наполнить звуком большое помещение.



Звучание Studio 89, как сообщается в пресс-релизе, характеризуется широкой звуковой сценой, отличной детализацией, точной передачей образов – во многом благодаря использованию фирменного точечного источника MTM (Mid-Tweeter-Mid). Между двумя 4¼-дюймовыми мидбасовыми динамиками RDT (Rigid-Diaphragm Technology) III расположен высокочастотный излучатель MPD (Micro-Pleated Diaphragm) III последнего поколения. Кроссовер третьего порядка обеспечивает идеальную частотную характеристику и высокое качество звучания. Диффузоры НЧ/СЧ-динамиков – трёхслойные, это обеспечивает жёсткость и прочность. Внешний слой – из материала C-CAM (сплав алюминия и магния с керамическим покрытием), центральный – из Nomex с сотовой структурой, нижний – из плетёного углеволокна, сверхлёгкого, но очень прочного.



Корпус Studio 89 также отличается высокой прочностью и жёсткостью; толщина боковых стенок составляет 15 мм, передней – 18 мм. В нижней части расположены высокоскоростные слот-порты HiVe II, уменьшающие возможную турбулентность и воздушные шумы. Как и оригинальная модель Studio 15, на базе которой созданы новые колонки, Studio 89 имеют чёрное лаковое покрытие, а динамики – отделку под золото. Специально для новинки разработаны напольные стойки с регулируемыми по высоте ножками. В комплект поставки входят хромированные шипы – для установки на полы с ковровым покрытием – и резиновые накладки.



