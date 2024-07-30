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Monitor Audio: звук Hi-Fi – на улице и дома


30.07.2024 09:53

 

 

Новые акустические системы Monitor Audio Climate Series 3G предназначены для установки как в помещении, так и на открытом воздухе.

 

Это всепогодные колонки в водонепроницаемых корпусах закрытого типа (класс защиты IP66); их можно использовать в магазинах, ресторанах, спортзалах, в бассейнах и в любом помещении с повышенной влажностью. В серию входят две модели, различающиеся размерами: Climate Medium (CL2 M) и Climate Small (CL2 S). Громкоговорители оснащаются фирменным дюймовым чёрным твитером C-CAM; это одна из самых удачных разработок звукоинженеров Monitor Audio, успешно используемая с 1982 года.

 

Ещё пара эффективных фирменных решений, также используемых в моделях Climate Series 3G – это драйвер с технологией Rigid Surface Technology II (RST II, 165 мм в модели CL2 M и 100 мм в колонках меньшего размера) и Auxiliary Bass Radiator (ABR), расположенный на задней панели каждой колонки и обеспечивающий глубокие басы. Алюминиевое крепление Quik-Link даёт возможность гибко регулировать положение акустических систем – их можно устанавливать горизонтально или вертикально (угол вращения составляет 180 градусов). Цвет корпуса: белый или чёрный.

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