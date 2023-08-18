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Моноблоки Telos 8800: 30 млн. руб. за киловатт


18.08.2023 14:36

 

 

Telos 8800 – новый флагманский усилитель в линейке фирменных устройств Goldmund. Заявленная максимальная выходная мощность новой модели – 1400 ватт (8 Ом), коэффициент гармонических искажений (THD) – менее 1%.

 

Как заявляет швейцарская компания-разработчик, у моноблоков Goldmund Telos 8800 практически нет конкурентов, а среди усилителей линейного типа в классе AB эти устройства – самые мощные в мире. Новинка была разработана в связи с «растущим спросом на усилители повышенной ёмкости и мощности» и рассчитана на использование с акустическими системами с очень низким импедансом.

 

У Telos 8800 высокий узкий корпус и полностью золотые клеммы и винты. Инженеры Goldmund увеличили выходную мощность транзисторного каскада (по сравнению с моделью предыдущего T5500 NG) с помощью 16 транзисторов (2 х четыре пары) и добавили восемь конденсаторов (15 000 мкФ), а также использовали радиатор бОльшего размера. Как сообщается, стабильная работа гарантирована даже при одноомных нагрузках. Усилитель весит 265 кг. Цвет корпуса: чёрный или серый. Новинка была представлена на выставке High-End Audio Visual Show в Гонконге. Цена в пересчёте на российскую денежную единицу составит до 42 млн. рублей (больше 83,5 млн. за пару).

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