Moon Compass Collection: расширение модельного ряда

В дополнение к сетевому проигрывателю/усилителю MOON 371, первой модели в новой серии Compass Collection, бренд MOON выпустил два новых устройства. Это предварительный усилитель / ЦАП / стример 491 и усилитель мощности 461.

MOON 461 – усилитель с двумя независимыми модулями питания MHP (Moon Hybrid Power); для каждого канала – свой. Такое конструктивное решение позволило добиться лучшего разделения каналов и снизить перекрёстные помехи; усилитель уверенно работает даже с низкоомными акустическими системами, сохраняя отличную динамику и прозрачность звучания. Фирменная архитектура Moon Distortion-Cancelling Amplifier (MDCA) – из флагманской серии North Collection; благодаря её использованию уровень искажений предельно низкий, звук воспроизводится точно и чисто.

Вторая новинка, MOON 491 – настоящий «аудиокомбайн», в корпусе которого объединены сетевой проигрыватель, предусилитель, цифро-аналоговый преобразователь, фонокорректор и усилитель для наушников. Устройство работает на базе фирменной стриминговой платформы MiND 2, поддерживает AirPlay и Bluetooth, управляется через приложение MiND Controller. Как в модели 461, здесь используется технология MHP: сочетание линейных и импульсных схем питания обеспечивает стабильность и малошумность. Фонокорректор совместим как с MM-, так и с MC-картриджами; через экранное меню доступны гибкие настройки нагрузки, усиления, ёмкости и эквализации. Устройство оснащается RCA- и XLR-входами линейного уровня, входом фонокорректора, регулируемыми и фиксированными RCA-выходами, балансным XLR-выходом и 6,35 мм выходом для наушников.

Производитель заявляет, что коллекция Compass является «полноценной модульной экосистемой, позволяющей собрать аудиокомплект высокого класса» и любого масштаба, от компактного домашнего решения категории «всё-в-одном» до премиального High End сетапа. Все компоненты серии Compass Collection в России можно будет приобрести ориентировочно в августе-сентябре нынешнего года. Тогда же появится информация о розничных ценах.