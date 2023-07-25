Moon, Transrotor, Van den Hul: мастер-классы в Петербурге

25.07.2023 07:19

В ближайшие выходные, 28 и 29 июля, в Санкт-Петербурге состоится мастер-класс по аудиопродукции, выпускаемой под торговыми марками Moon, Transrotor и Van den Hul. Мероприятие организовано официальным российским дистрибьютором, группой компаний Digis.



В салоне компании adk.audio (улица Рылеева, дом 5), где пройдут мастер-классы, будут представлены High End проигрыватели виниловых пластинок Transrotor (Германия), компоненты канадского бренда Moon (усилители и предусилители, фонокорректоры, ЦАПы, акустические системы и пр.), а также кабели Van den Hul. В течение двух дней любой желающий узнает много интересного о продукции известных Hi-Fi брендов, услышит выступления специалистов ГК Digis, сможет получить ответы на свои вопросы и консультации экспертов. Посетив презентации и приняв участие в практических занятиях, российские аудиофилы научатся собирать аудиосистемы, которые впечатлят даже самого взыскательного ценителя винила, и станут лучше разбираться в продукции брендов, представленных на отечественном аудиорынке.



Начало мероприятия – в 11:00, окончание – в 20:00. Презентационные и обучающие сессии будут проходить с 13:00 до 16:00 и с 16:30 до 19:30. Участие бесплатное; необходима предварительная регистрация.



