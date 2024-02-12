MoonDrop DiscDream – для тех, кто не застал Sony Discman

12.02.2024 16:06

Винил, похоже, снова вернулся на музыкальный Олимп, а теперь к нему вплотную подбираются CD-диски… По крайней мере, в новостях всё чаще мелькают анонсы устройств, которые многие потребители считают несколько (а то и сильно) устаревшими… Однако закон зависимости предложения от спроса никто пока не отменил, и появление, например, портативного плеера DiscDream, разработанного в компании MoonDrop, вряд ли можно объяснить только лишь желанием производителя удивить пользователей…



MoonDrop – китайский бренд. Некоторое время назад производитель заявил о новой разработке, портативном проигрывателе компакт-дисков, который может воспроизводить ещё и цифровые аудиофайлы, записанные на microSD карту или хранящиеся в памяти ПК. Специально для создания этого устройства под названием DiscDream компания пригласила в штат бывшего инженера Sony, принимавшего непосредственное участие в разработке легендарного плеера Discman. «ДискДрим» – не «Дискман»; он современнее, технологичнее и не расстроит своего владельца прерывистым звучанием, с которым приходилось мириться всем, кто променял стационарные плееры на переносные. В устройстве, презентованном MoonDrop, предусмотрено электронное кэширование данных, физическое демпфирование, используются высокоточный двигатель японского производства, лазерная головка профессионального уровня и аудиофильские осцилляторы.



Встроенный цифровой плеер на базе 32-битного флагманского ЦАП Cirrus Logic (384 кГц) обеспечивает воспроизведение файлов FLAC, OGG, WMA, MP3 и DSD256. Есть порт USB-C. Независимый аналоговый усилитель может работать «почти со всеми внутриканальными и накладными наушниками, в том числе планарными». Встроенный аккумулятор рассчитан на 10 часов непрерывного прослушивания. В продаже новинка должна была появиться ещё в сентябре прошлого года, однако в настоящее время производитель принимает предварительные заказы. Розничная цена DiscDream – 199 долларов США.



