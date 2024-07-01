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Morel BIGGIE: небольшой, но выдающийся


01.07.2024 13:56

 

 

BIGGIE – новинка в ассортименте израильского производителя Morel, компактная, несмотря на название (в переводе с английского “biggie” означает «нечто большое, значительное), и мощная Bluetooth-колонка.

 

Размеры беспроводного портативного громкоговорителя: 18 х 18 х 11,5 см, мощность 60 ватт. Двухполосная BIGGIE разработана на базе фирменной акустической системы Högtalare, но сильно от неё отличается. Динамики – четырёхдюймовый (100 мм) вуфер, разработанный специально для новой модели, и фирменный 25-миллиметровый твитер с шёлковым куполом. На передней панели устройства находится порт фазоинвертора. Поддержка Bluetooth 5.3 с BLE позволяет получать аудиоконтент напрямую со смартфона, планшета и пр. Зона уверенного сигнала – до 50 метров. Подключив одну к другой (также без проводов) две такие колонки, вы получаете стереосистему.

 

Технические характеристики новинки: встроенный усилитель (Class D); максимальная громкость 95 дБ @ 1 м; АЧХ 40 Гц – 20 кГц. Полностью заряженный литий-йонный аккумулятор обеспечивает возможность автономного прослушивания в течение 20 часов на средних уровнях громкости; восстановить заряд можно всего за два часа (технология Fast charging), после 20 минут подзарядки можно слушать музыку в течение четырёх часов. BIGGIE выпускается в разных вариантах отделки, включая стандартные белый и чёрный цвета, а также отделку, имитирующую структуру древесины дуба.

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