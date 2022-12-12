Мощь бизона: Totem Acoustic Bison Series

12.12.2022 13:11

Канадская компания Totem Acoustic анонсировала новую фирменную серию акустических систем Bison. В линейке три модели: полочная Bison Monitor и две напольные, Bison Tower и Bison Twin Tower. В дальнейшем серию планируется расширить. Эффективность, стабильность и преемственность – три бизо…-зачёркнуто-кита, на которых стоит Totem Acoustic; этим принципам компания следует уже 35 лет. Название серии символизирует мощь самого крупного млекопитающего Северной Америки, его значение для коренных обитателей этих земель.



Специально для моделей серии, которые вобрали в себя лучшее от других популярных моделей Totem Acoustic, инженеры компании разработали низкочастотный длинноходный динамик и твитер нового образца. Звучание Bison Monitor (двухполосная модель с фазоинвертором), как сообщается в пресс-релизе, характеризуется «исключительной шириной и глубиной образов, реалистичностью, открытым звуковым ландшафтом, сверхбыстрым откликом и изысканными гармониками, особенно в верхних октавах». Объём корпуса увеличен на 43% (по сравнению с фирменными мониторами Sky). Чувствительность системы: 87 дБ (номинальный импеданс 8 Ом), кроссовер с фильтами первого порядка настроен на частоту 2,5 кГц. АЧХ 40 Гц – 29,5 кГц.



У напольников более гибкая настройка, чем у Sky Tower, а качеством воспроизведения они намного превосходят легендарные Totem Hawk. Bison Tower и Bison Twin Tower звучат «правильно», тонально точно вне зависимости от музыкального жанра, и несколько теплее, чем Bison Monitor, с округлыми, пышными, быстрыми, но очень музыкальными басами. Звуковые характеристики Bison Tower: чувствительность 88 дБ, частота разделения полос, как и у полочной модели, 2,5 кГц, рабочий диапазон от 33 Гц до 30 кГц. Bison Twin Tower – также двухполосные, с фазоинвертором, но более мощные, с двумя СЧ/НЧ-динамиками. Их номинальный импеданс составляет 4 Ом (чувствительность 90 дБ), кроссовер использует фильтры второго порядка (2,5 кГц), АЧХ 31 Гц – 29,5 кГц.



Корпуса колонок сделаны из ДВП переменной плотности (VDF) – благодаря уникальной технологии стенки имеют бОльшую плотность снаружи и меньшую – ближе к их внутренней поверхности. Все три новинки выпускаются в отделке White Oak (светлый дуб), Black Ash (чёрный ясень) или Satin White (матовый белый), комплектуются грилями на магнитах.



