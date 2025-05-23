Мощно и музыкально: первый уикенд лета

23.05.2025 13:33

Не за горами выставка Hi-Fi & High End Show Урал, которая пройдёт 31 мая и 1 июня в Екатеринбурге. Организаторы обещают, что экспозиция будет весьма впечатляющей (она займёт четыре этажа гостиницы «Московская горка»), а само мероприятие – «мощным и музыкальным». Посетителей ждёт общение с представителями компаний-участников и экспертами рынка, прослушивания демонстрируемых аудиосистем и многое другое.

Для того, чтобы аудиофилам Уральско-Сибирского региона, собирающимся на выставку, было проще ориентироваться в ожидающем их многообразии, публикуем краткий обзор техники, которая будет представлена на стендах экспонентов.

Комнаты 1202 и 1204. ГК Digis приглашает не только послушать, но и посмотреть… новые проекционные решения Hisense (в сочетании с акустикой M&K Sound и ресивером AudioControl); два аудиосетапа продемонстрируют возможности акустических систем Wharfedale: Aura (при помощи Cambridge Audio) и Super Linton (в сопровождении Quad и Phaze Audio). Не забудьте зайти в конференц-зал «3Б», полюбоваться на премиальные Gauder Akustik (линейки Dark и Capello), Moon и Transrotor.

Комната 1206. Focus Group презентует акустические системы Meridian Audio: напольные колонки DSP 9 и беспроводную стриминговую систему Ellipse. Раскрыть возможности громкоговорителей помогут российские High End кабели Petrik Audio.

Комната 1213. DPK TST выступит с акустическими системами: мультимедийным трифоником TST, напольными Mescalito и полочными Fudzi, а также продукцией Tefra Audio (Nevis, Agilera, Platanar).

Комната 1215. Armada Sound покажет новинку Cabasse, полностью беспроводную акустику на аккумуляторном питании The Pearl Myuki, а также новую линейку AV-мебели Bassocontinuo Essenza.

Комната 1217. Simple Distribution обещает несколько новинок, в частности, первый проигрыватель винила Goldring, модель GR3, и новую акустику Signature 809 и 607. Часть экспозиции будет расположена в зале 3A: покажут обновлённые «вертушки» EAT, в том числе флагманскую Fortissimo, и фонокорректоры и ламповый усилитель E-Glo. «Гвоздь программы»: колонки Klipsch Cornwall IV The American Club (выпущено всего 100 пар).

Комнаты 1302, 1304, 1317 и 1319. Компания Digital Fruits покажет акустические системы Aurender (модели последнего поколения в категории «всё в одном»), в том числе AP20 и A30, новинку Pylon Audio, модель Jade 30, а также продукцию польского бренда Fezz Audio, в частности, усилитель Alpha Lupi Evo. Акустические системы MartinLogan будут представлены устройствами из обновленной линейки Motion: Motion XT F200, Motion F20, Motion XT B100.

Комната 1306. Kennerton, российский производитель наушников высокого класса, продемонстрирует весь цвет своей продукции. Отличительные черты фирменных моделей: оригинальные инженерные решения, необычный дизайн, бескомпромиссный звук, натуральные материалы.

Комната 1311. Long Wave соберёт сетап на базе гибридного усилителя Pathos Inpol Heritage MKII и легендарных Spendor Classic 100 и покажет самые популярные колонки из своего ассортимента: Spendor D7.2 и Сhario Pegasus.

Комнаты 1313 и 1315. ММС традиционно делает ставку на аудиокомпоненты собственного бренда Premiera: проигрыватели винила, акустические системы серий Delta и Eco, стереоусилители… Кроме того, один из старейших российских дистрибьюторов привезёт в Екатеринбург акустику KEF и Morel, электронику Primare, Tone Winner и IOTAVX.

Комнаты 1415 и 1417. TL-Sound обещает показать аудиофильскую классику: Audio Analogue, AirTech, Davis Acoustics. Новинка сезона – недорогая и простая в использовании домашняя система Octavio.

Комнаты 1418 и 1419. Pult.ru собирается привезти в Екатеринбург флагманские акустические системы австрийского бренда Vienna Acoustics, а также Hi-Fi компоненты Matrix Audio и Hegel.

Зал 1Б: Alcom приглашает послушать три премиальные аудиосистемы, собранные на базе продукции Dan D’Agostino, Bergmann, Vitus Audio, Magico, Playback Designs, ZenSati и Finite Elemente, а также ознакомиться с ассортиментом японской компании Furutech.

Зал 2. «Галерея Назаров» покажет красивое, собрав систему класса High End в оригинальном оформлении «чёрный с золотом». Её состав: колонки MBL 111F, CD-проигрыватель, предусилитель и усилитель мощности MBL Noble, проигрыватель винила Acoustic Signature Typhoon Neo Limited Edition.

Напоминаем, что выставка Hi-Fi & High End Show Урал будет проходить в Екатеринбурге 31 мая и 1 июня. Вход – бесплатный, по предварительной регистрации.



