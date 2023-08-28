Мощно и недорого? Creative Zen Air DOT

28.08.2023 11:37

Creative Zen Air DOT – новейшая модель TWS-наушников, разработанная конструкторами компании Creative Technology. Это небольшое и очень лёгкое (вес наушников – 33 г) устройство с отличным мощным звучанием – и всего за 29,99 евро.

Внутри Creative Zen Air DOT – 13-миллиметровые динамики и двойные микрофоны с технологией шумоподавления (ENC). Неодимовые драйверы обеспечивают глубокий бас и очень чистое воспроизведение средних и высоких частот. Длительность работы наушников в автономном режиме – до 24 часов (до семи часов без подзарядки). Наушники подключаются по Bluetooth (5.3). Защита от влаги: IPX4.

Новинка подходит для ежедневного использования, для интенсивных спортивных тренировок, для путешествий и активного времяпрепровождения. Благодаря двойным микрофонам с улучшенной технологией шумоподавления наушники обеспечивают высокое качество связи. Creative Zen Air DOT легко интегрируются с голосовыми помощниками Siri и Google Assistant, что даёт пользователю возможность управлять наушниками без помощи рук. В России новинка появится в продаже в ближайшее время.



