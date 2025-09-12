Мощно, компактно, универсально: Theory Audio Design ic5

ВХОД НА САЙТ

12.09.2025 14:07

 

 

Компания Theory Audio Design представила свой новый продукт – встраиваемую в потолок акустическую систему ic5. Новинка имеет небольшие размеры, обладает мощным звучанием и предназначена для оснащения персональных кинозалов, использования в составе домашних мультирум-систем, для установки вне помещений (под открытым небом), на яхтах и т.п.

 

Как сообщается в пресс-релизе, пятидюймовая ic5 – «той же породы», что и более крупная модель ic6, и «не менее талантлива»: динамика такая же, а полнодиапазонный звук лишь на несколько децибел тише. Выходная мощность пятидюймового басовика и компрессионного высокочастотного динамика (1,4”) достигает 108 дБ. С углом покрытия более 120 градусов на частоте 10 кГц звук, излучаемый колонками ic5, равномерно заполняет всё помещение. Даже при отклонении на 90 градусов от оси – непосредственно у поверхности потолка – ic5 сохраняет плавную АЧХ с постепенным, контролируемым спадом высоких частот.

 

Корпус колонки (211 х 200 мм, глубина 198 мм, диаметр монтажного отверстия 193 мм) – полностью закрытый, в комплект поставки входят круглый и квадратный грили; дополнительно можно приобрести всепогодную решётку, с защитой от неблагоприятных внешних воздействий. Варианты применения АС – самые разные, от домашних систем окружающего звучания до коммерческих сетей распределённого аудио (для последнего случая, при необходимости установки крупномасштабной разветвлённой системы, предусмотрен переключаемый 70 В / 100 В трансформатор, для управления которым следует использовать фирменный контроллер серии DLC). Монтаж осуществляется с помощью фирменных же потолочных кронштейнов: они устанавливаются заранее, и на каждом указан номер модели АС, поэтому перепутать что-либо попросту невозможно. Для работы с подвесными потолками есть специальный 24-дюймовый комплект, обеспечивающий надёжный аккуратный монтаж.

