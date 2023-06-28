Мощно, сине, глубоко. Devialet Phantom II 98 dB

28.06.2023 09:49

Название новой отделки акустических систем Devialet Phantom II преисполнено глубокого смысла. Более мощный, более глубокий бас – вот что означает новый цвет, «глубокий синий» (Deep Blue).



Отделка Deep Blue символизирует глубину океана, глубину космоса, ещё большую глубину звучания колонки. Полное название модели, выпущенной ограниченной партией – Devialet Phantom II 98 dB Exclusive Edition. И вновь глубокая бездна смыслов (да, мы немного иронизируем): dB – не только сочетание первых букв английских слов deep и blue, но и условное обозначение единицы измерения, децибел. 98 децибел – именно таков максимальный уровень звукового давления (SPL) компактного громкоговорителя Devialet Phantom II. АЧХ системы: 18 Гц – 21 кГЦ; предельная синусоидальная мощность (RMS) – 400 Вт.



Слишком много слов «глубина» и «глубокий»? Это ещё не всё. Видимо, с целью заворожить потенциальных покупателей, маркетологи компании сочинили очень поэтическое, но малопонятное описание Devialet Phantom II 98 dB. Не имеющее отношения к техническим характеристиками аудиосистемы, но, вероятно, помогающее убедить поклонников бренда в том, что 1400 евро (цена на сайте производителя) потрачены не зря. Приводим его с некоторыми сокращениями. «Окунитесь в неизведанное с ультраэксклюзивным цветом Devialet. Это цвет бездны, океанских глубин, бесконечности космоса; цвет одновременно умиротворяющий и грозный, полный энергии, но успокаивающий – так же звучат и сами колонки Phantom II. Пленительный тёмно-синий оттенок рассказывает нам историю, на удивление (не)знакомую — где-то между последней великой границей нашей родной планеты и межзвёздными просторами космоса, в водном мире, похожем на сон».



