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Мощный бас Edifier


24.09.2021 14:34

 

 

Ассортимент устройств, выпускаемых под брендом Edifier, пополнился двумя моделями наушников: W600BT и W820NB. Ещё одна новвинка – игровая гарнитура G2 SE.

 

Edifier W600BT – наушники закрытого типа. Материалы: пластик и искусственная кожа. Драйверы – сорокамиллиметровые, с неодимовым магнитом, обеспечивающие мощные басы и качественное звучание в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. Благодаря встроенному микрофону устройство можно использовать как гарнитуру для ответа на входящие звонки. Сопряжение со смартфонами, ПК и ноутбуками устанавливается по протоколу Bluetooth 5.1 или через проводное подключение (mini jack 3,5 мм на правой чашке). Ресурс автономной работы – 30 часов в режиме прослушивания музыки, на полную зарядку уйдёт не более полутора часов.

 

Вторая модель, Edifier W820NB, подойдёт пользователям, чьи смартфоны поддерживают стандарт Hi-Res Audio при воспроизведении музыки в режиме беспроводного сопряжения по Bluetooth 5.0. Технология гибридного шумоподавления (ANC), режим пропускания окружающих звуков, прочная конструкция, небольшой вес – Edifier W820NB представляют собой оптимальное решение для повседневной эксплуатации в режиме городской жизни. В беспроводном режиме время автономной работы достигает 49 часов, в режиме активного подавления шумов – 29 часов. Подзарядить наушники можно от смартфона или планшета.

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