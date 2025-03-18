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Мощный и яркий Diello ARIES DL-LU600ST


18.03.2025 16:59

 

 

DL-LU600ST – новый мощный лазерный проектор Diello. Новинка входит в серию ARIES, характеризуется высокой производительностью; благодаря гибкости настройки проектор можно использовать в самых разных ситуациях и условиях – устройствами новой модели можно оснащать переговорные, конференц-залы, учебные аудитории, музеи и пр.

 

Лазерный источник света, используемый в проекторах DL-LU600ST, рассчитан на 20000 часов в нормальном режиме и 30000 часов в эко-режиме и обеспечивает яркость 6000 люменов: изображение (размером до 130 дюймов) остаётся чётким даже в хорошо освещённых помещениях. Благодаря трёхматричной системе 3LCD и использованию ЖК-матриц с микролинзами «картинка» получается насыщенной, без эффекта мерцания и с высокой контрастностью до 5000000:1. Уровень шума – всего 27 дБ (в эко-режиме). Мощность встроенного динамика составляет 16 Вт.

 

Широкие возможности настройки включают коррекцию трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали на ±15°, угловую коррекцию по четырём и шести точкам; настройки цвета – стандартные пресеты для различных сценариев использования, например, проецирование на цветную школьную доску или режим отображения рентгеновских снимков DICOM. Возможности коммутации: два входа HDMI 1.4, вход VGA, USB-B с функцией USB-Display и опциональным модулем HDBaseT, поддержка технологий дистанционного управления (AMX Discovery, Crestron RoomView и PJ Link), интерфейсы LAN и RS232.

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