ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Мощный, красивый, дорогой: Marantz Model 10


26.08.2024 15:45

 

 

Marantz анонсировал новую линейку аудиокомпонентов 10 Series Collection. В неё входят три модели: проигрыватель SACD Marantz SACD 10, сетевой музыкальный плеер Marantz Link 10n и интегральный усилитель Marantz Model 10.

 

Последний, как сообщается в пресс-релизе, является «самым мощным из всех универсальных усилителей, когда-либо выпускавшихся компанией Marantz» (и самым дорогим). Мощность устройства: 2 x 250 Вт / 8 Ом или 2 x 500 Вт / 4 Ом, частотный отклик 20 Гц – 20 кГц, усилитель рассчитан на работу с акустическими системами с импедансом от 4 до 16 Ом. Производитель заявляет, что общий коэффициент гармонических искажений составляет 0,005% при полной нагрузке. Для примера, мощность предыдущей флагманской модели (а Model 10 стал новым флагманом модельного ряда Marantz), усилителя PM-10, составляла 200 Вт / канал (8 Ом) или 400 Вт / канал (4 Ом).

 

Model 10 – симметричный усилитель топологии «двойное моно». Используемый усилительный модуль – класса D, он разработан инженерами Marantz совместно со специалистами датской компании Purifi Audio. Модуль предусилителя создан на базе аналоговой схемы HDAM последнего поколения. Встроенный фонокорректор совместим с картриджами MM и MC, что даёт возможность использовать усилитель с большинством высококлассных виниловых проигрывателей. Есть выход на наушники, несколько аналоговых входов, включая два балансных XLR и три RCA, а также выходы XLR и RCA, что позволяет подключать отдельный предусилитель и использовать Model 10 просто как усилитель мощности. OLED-дисплей на передней панели – с подсветкой (с 20 вариантами настройки яркости); на экран можно выводить информацию об уровне громкости и пр. Цвет корпуса: чёрный или шампань. В продаже новинка появится в октябре.

Связанные новости:
 Флагман прибыл: Premiera A3S - 01.08.2024 18:31
 «Красивый, здоровенный…» Estelon X Diamond Signature Edition  - 25.04.2024 20:28
 Canton заходит красиво - 09.04.2024 12:26
 Старое на новое: акция Marantz  - 08.09.2023 11:53
 Marantz: у CD есть будущее - 19.05.2022 10:11
 Denon и Marantz: проблема с чипом HDMI 2.1 решена - 18.08.2021 10:04
 13.2-канальный Marantz AV8805A - 28.05.2021 13:16
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007