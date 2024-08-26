Мощный, красивый, дорогой: Marantz Model 10

26.08.2024 15:45

Marantz анонсировал новую линейку аудиокомпонентов 10 Series Collection. В неё входят три модели: проигрыватель SACD Marantz SACD 10, сетевой музыкальный плеер Marantz Link 10n и интегральный усилитель Marantz Model 10.

Последний, как сообщается в пресс-релизе, является «самым мощным из всех универсальных усилителей, когда-либо выпускавшихся компанией Marantz» (и самым дорогим). Мощность устройства: 2 x 250 Вт / 8 Ом или 2 x 500 Вт / 4 Ом, частотный отклик 20 Гц – 20 кГц, усилитель рассчитан на работу с акустическими системами с импедансом от 4 до 16 Ом. Производитель заявляет, что общий коэффициент гармонических искажений составляет 0,005% при полной нагрузке. Для примера, мощность предыдущей флагманской модели (а Model 10 стал новым флагманом модельного ряда Marantz), усилителя PM-10, составляла 200 Вт / канал (8 Ом) или 400 Вт / канал (4 Ом).

Model 10 – симметричный усилитель топологии «двойное моно». Используемый усилительный модуль – класса D, он разработан инженерами Marantz совместно со специалистами датской компании Purifi Audio. Модуль предусилителя создан на базе аналоговой схемы HDAM последнего поколения. Встроенный фонокорректор совместим с картриджами MM и MC, что даёт возможность использовать усилитель с большинством высококлассных виниловых проигрывателей. Есть выход на наушники, несколько аналоговых входов, включая два балансных XLR и три RCA, а также выходы XLR и RCA, что позволяет подключать отдельный предусилитель и использовать Model 10 просто как усилитель мощности. OLED-дисплей на передней панели – с подсветкой (с 20 вариантами настройки яркости); на экран можно выводить информацию об уровне громкости и пр. Цвет корпуса: чёрный или шампань. В продаже новинка появится в октябре.



