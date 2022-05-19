Мощный швед: восьмиканальный Primare A35.8

19.05.2022 10:06

Новинка в ассортименте шведской компании Primare – восьмиканальный усилитель A35.8. Это устройство – самое мощное в линейке фирменных усилителей. Каждая пара каналов может работать в мостовом режиме, при этом совокупная мощность в стереоконфигурации с би-ампингом в полностью мостовом режиме составляет 1500 Вт.

Блок питания, который используется в A35.8 – самый большой блок из всех, что когда-либо разрабатывались инженерами Primare. Благодаря оригинальной схемотехнике мощность равномерно распределяется от источника питания к усилительным модулям, а путь прохождения входных и выходных сигналов оказывается максимально коротким. И усилительные модули, и входной и выходной каскады надёжно изолированы. Технология мягкого клиппирования (Soft Clipping) уменьшает нагрузку на акустические системы и увеличивает естественность звучания. Светодиодные индикаторы, расположенные во фронтальной части усилителя, сигнализируют о критических ситуациях в случае возникновения таковых: перегреве усилительного модуля или источника питания.

В зависимости от стоящих задач Primare рекомендует использовать новый A35.8 самостоятельно или в комплекте с фирменным стереоусилителем A35.2, расширяя возможности построения систем самой разной конфигурации, от базовых 5.1 и 7.1 до 7.1.4, 9.1.6 или 13.1 Auro-3D. Пользователь получает естественно быстрое, чистое и динамичное звучание в сверхшироком диапазоне частот, с исключительным высоким запасом по динамическому диапазону и сверхнизким уровнем шума.