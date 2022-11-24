24.11.2022 10:16

Современный тренд в оформлении общественных пространств – мозаичные видеостены. Такие дизайнерские решения можно всё чаще увидеть в гостиницах, ресторанах, торговых центрах, аэропортах, музеях и т.д.



В стандартной видеостене, состоящей из нескольких мониторов, «картинка» динамически масштабируется, чтобы заполнить всю область отображения. В случае с мозаичной видеостеной изображение масштабируется для главного прямоугольного участка, при этом части мозаики обычно смещены по вертикали и/или горизонтали, а дисплеи могут располагаться с промежутками между ними; кроме того, экраны, из которых состоится мозаичная видеостена, могут быть расположены горизонтально, вертикально или в смешанной комбинации. Полученную «картинку» можно сравнить с трафаретом. Если на листе бумаги что-нибудь нарисовать, а сверху положить ещё один лист с вырезанными в нём прямоугольными отверстиями, то будут видны только отдельные части рисунка – через отверстия. В случае с мозаичной видеостеной такими «окнами» в целое изображение и являются дисплеи, из которых состоит стена.



Простое в настройке и управлении решение для мозаичных видеостен предлагает компания WyreStorm. Это устройства серии NetworkHD 500 и бесплатное приложение NetworkHD Touch. С их помощью можно создавать видеостены, состоящие из десятков экранов (до 256, 16x16), с возможностью поворота экранов и выводом отдельного контента на каждый экран. Устройства WyreStorm AV over IP серии NetworkHD 500 поддерживают передачу видео до 4K60 4:4:4, включая Dolby Vision, HDR10 и контент HLG, по стандартному каналу 1 Гбит/c. Подключение и питание декодеров NHD-500-RX и энкодеров NHD-500-TX осуществляется по сети 1Gb Ethernet с PoE. Также возможна установка SFP-модулей для оптоволокна. Передача звука с дисплея по обратному аудиоканалу по сети на кодер серии 500 происходит через HDMI ARC или S/PDIF, поддерживаются форматы вплоть до Dolby Digital Plus и DTS 5.1. Управление системой осуществляется через контроллер WyreStorm NHD-CTL-PRO, который можно буквально за несколько минут настроить в едином интерфейсе через веб-браузер и подключить с компьютера, смартфона или планшета; устройство автоматически обнаружит оборудование NetworkHD. Есть драйверы для интеграции с наиболее распространёнными системами управления.



