MSE Audio: PhaseTech в белом

10.08.2020 12:35

Компания MSE Audio, которой принадлежат такие бренды, как dARTS, Phase Technology, Rockustics и др., представляет новую отделку акустических систем серии PhaseTech Premier Collection.



В линейку входят сабвуферы, полочные и напольные громкоговорители. Теперь все модели можно заказать ещё и в белой матовой отделке White Satin. Производитель отмечает, что новый цвет появился в ассортименте бренда в ответ на многочисленные просьбы дилеров: современные тренды в дизайне домашних интерьеров диктуют новые условия даже для такой во многом консервативной отрасли, как производство аудио компонентов.



Флагман серии – напольный громкоговоритель PC9.5, оснащаемый тремя 6,5-дюймовыми вуферами собственной разработки, 1,5-дюймовым среднечастотником и дюймовым твитером. АС центрального канала представлена двумя моделями: PC3.5 и PC33.5. В серию также входят два беспроводных сабвуфера с активными направленными в пол динамиками диаметром 10 и 12 дюймов, полочные колонки PC1.5, PC60 CA и АС окружающего звучания PC-Surround.