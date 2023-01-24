Мультирум Defunc в продаже в России!

24.01.2023 15:23

Новый бренд в ассортименте группы компаний Digis – шведский Defunc. Презентация продукции бренда в России состоялась в прошлом году, и наконец-то фирменные мультирум-системы можно купить в дилерских аудиосалонах.

Мультирумная акустика Defunc – это качественный звук, стильный дизайн, небольшие размеры колонок, несколько вариантов установки и удобное понятное управление. В настоящее время российские потребители могут купить две модели громкоговорителей Defunc: Home Large и Home Small. И та, и другая доступны в двух цветах, белом и чёрном, но при желании можно заказать колонки и других цветов. Дополнительно можно приобрести различные кронштейны для настенного монтажа (в том числе угловые) и напольные подставки, а также сменные грили восьми цветов.

Home Large – колонка диаметром 30 см и мощностью 100 Вт. Home Small меньше (20 см в диаметре); такой громкоговоритель выдаёт 45 Вт. Два устройства можно объединить в беспроводную стереопару, а через порт AUX IN или при помощи Bluetooth к системе можно подключить проигрыватель виниловых дисков или компьютер. Базовое управление осуществляется посредством сенсорных кнопок на колонках или через приложения Defunc Home: оно позволяет транслировать музыку со стриминговых сервисов, слушать подкасты или радио, а также гибко настраивать звучание системы, оптимизируя его сообразно индивидуальным предпочтениям пользователя.



