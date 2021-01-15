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Мультирум-саундбар от Denon


15.01.2021 14:51

 

 

Саундбар Denon 550 поддерживает форматы окружающего звучания Dolby Atmos и DTS:X и 4K видео. Это компактное, но мощное устройство, благодаря которому пользователи имеют возможность – используя приложение HEOS – воспроизводить музыку в высоком разрешении из популярных стриминговых сервисов, с мобильных устройств и из домашней сети.

 

На базе Denon Home 550 можно создать полноформатный домашний кинотеатр, подключив к саундбару в качестве тыловых каналов объёмного звучания беспроводные колонки Denon Home 150, 250 или 350; усилить басы поможет также беспроводной сабвуфер DSW-1H. Главное, что отличает новый саундбар Denon от других аналогичных устройств – он разработан с целью качественно воспроизводить не только звуковые дорожки фильмов, но и музыку. Саундбар комплектуется шестью динамиками премиум-класса и обеспечивает оптимальное сбалансированное звучание. Владельцам Denon Home 550 доступны сервисы Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, TIDAL и др., доступ к музыкальным файлам высокого разрешения на мобильных устройствах или в домашней сети обеспечивается через подключение по Wi-Fi, AirPlay 2 или Bluetooth.

 

Для управления можно воспользоваться входящим в комплект поставки пультом, пультом ДУ телевизора, приложением HEOS или сенсорной панелью, расположенной на верхней панели саундбара. Для большего удобства последняя снабжена подсветкой, которая включается автоматически, когда пользователь протягивает к панели руку. Denon Home 550 – первый саундбар Denon со встроенными программными драйверами для систем автоматизации Control4, Crestron, URC, Elan и других, Начиная с весны 2021 года беспроводной акустической системой можно будет управлять голосом, через Amazon Alexa: регулировать громкость, выбирать входы, менять уровни низких и высоких частот. Микрофоны в устройствах не будут задействованы без разрешения пользователя.

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