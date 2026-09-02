Мультирумный JBL

02.09.2026 16:34

Компания JBL представила три модели «иммерсивных» беспроводных громкоговорителей: в новую линейку Cove входят три модели колонок, которые можно использовать как самостоятельные устройства, так и в составе стереопары или системы «мультирум». Акустические системы серии Cove совместимы с саундбарами JBL Bar Series MK2 (в том числе Bar 300MK2 и Bar 1000MK2); пара Cove может выполнять функции тыловых колонок в домашнем кинотеатре.



Компактная Cove M1, портативная Cove P1 и флагманская Cove X1 с шестью динамиками работают на собственной платформе JBL и управляются через приложение JBL One. Самая маленькая из троицы, Cove M1, оснащается тремя твитерами и одним вуфером. В устройстве побольше, Cove P1, твитеров четыре. В «старшей» Cove X1 массив из четырёх высокочастотных динамиков дополнен парой басовых драйверов. Колонки (кроме Cove M1) поддерживают аудиоформат Dolby Atmos. Cove P1 питается от аккумулятора, полной зарядки которого хватает на 14 часов воспроизведения, и имеет защиту от пыли и влаги IP56.



Фирменная технология «равномерного звукового поля» Constant Sound Field автоматически настраивает звук в зависимости от особенностей помещения и интерьера, а «умная» функция AI Sound Boost дополнительно его оптимизирует. Помимо стандартного Bluetooth, подключение по Wi-Fi обеспечивает поддержку AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect и Qobuz Connect. Все модели новой серии имеют сертификацию Roon Ready. Быстрый доступ к Spotify осуществляется через Spotify Tap; предусмотрена возможность голосового управления (Alexa Plus). Цвета корпуса: белый или чёрный. Новинки появятся в продаже в октябре по цене 230, 450 и 500 евро.