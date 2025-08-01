Мультирумный McIntosh

01.08.2025 10:00

CR106 – это Hi-Fi устройство с фирменной «внешностью» и звуком премиального уровня, шестизонный предварительный усилитель, который компания McIntosh предлагает любителям домашних мультирум-систем.



Узнаваемая передняя панель из чёрного стекла, фирменные «крутилки», подсвечивающийся логотип – очень традиционно, очень по-«макинтошевски». Цена тоже традиционная высокая, что неудивительно, поскольку CR106 – предложение для аудиофилов с большими запросами. В новинке инженеры McIntosh объединили предварительный усилитель и матричный коммутатор, что делает CR106 «командным центром» домашней многозонной аудиосистемы уровня High End. Если вам кажется, что мультирум на базе Sonos – это слишком просто, или недостаточно хорошо звучит, тогда вам стоит присмотреться к McIntosh CR106.

Устройство позволяет воспроизводить разные звуковые дорожки в разных помещениях дома одновременно и независимо менять уровень громкости и настройки эквалайзера для каждой зоны. Управление осуществляется с передней панели, или через фирменное приложение, или через веб-интерфейс. Количество зон – до шести. Если вы счастливый владелец огромного особняка, количество [стерео]зон может быть расширено до 30 – путём подключения через протокол Dante до пяти CR106. Для каждой зоны предусмотрено два комплекта стерео и сабвуферного выходов, что означает возможность воспроизведения одной и той же записи на четырёх громкоговорителях и двух сабвуферах, размещённых в одной зоне, или в двух зонах, оснащённых парой колонок и сабвуфером. Для подключения источников есть четыре аналоговых (небалансных) и четыре цифровых входа, а также встроенный модуль Bluetooth (с поддержкой aptX HD и aptX Adaptive) для стриминга аудио со смартфона. В продаже новинка должна появиться уже в августе и будет стоить 5500 долларов США.



