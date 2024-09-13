Мультизонный усилитель Marantz Model M4

13.09.2024 14:05

Новый усилитель Marantz Model M4 мощностью 100 Вт на каждый из восьми каналов (8 Ом, 20 Гц – 20 кГц) предназначен для распределения звука в четырёх независимых зонах.



У каждой зоны есть собственный модуль потоковой передачи HEOS, поддерживающий AirPlay2, Spotify Connect, TIDAL и другие популярные сервисы, а также стереовыходы или разъёмы для сабвуфера. Кроме того, предусмотрены 12V-триггеры (также на каждую зону) и возможность объединения каналов с помощью Bridge Mode. Фильтры High Pass и Low Pass обеспечивают тонкую настройку звука. Есть четыре порта USB-A, два порта Ethernet, четыре аналоговых входа, пара оптических входов с поддержкой декодирования Dolby Digital – они позволяют выводить звук с телевизора. Управлять усилителем можно через приложение HEOS или домашние системы автоматизации. Устройство можно устанавливать в монтажную стойку.



В России усилитель Marantz Model M4 поступит в продажу в ноябре 2024 года. Рекомендованная розничная цена составит 434990 рублей.



