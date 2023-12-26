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Music Hall Audio сменила собственника


26.12.2023 20:17

 

 

Компания Music Hall Audio, выпускающая проигрыватели виниловых дисков, сменила владельца. Новым собственником стала MoFi Distribution.

 

В официальном пресс-релизе говорится, что торговая марка Music Hall куплена компанией Turntable USA. Она принадлежит MoFi Distribution; управляют специально созданной для этой сделки фирмой ветераны Hi-Fi индустрии Джеймс Дэвис (James Davis), Норберт Шмид (Norbert Schmied) и Джонатан Дерда (Jonathan Derda). Новые владельцы обещают, что главная миссия Music Hall, какой её видел основатель бренда Рой Холл (Roy Hall) останется прежней: выпуск высококачественных аудиокомпонентов, которые продаются по «справедливой» цене, без переплаты за имидж. Сам Холл пока остаётся в Music Hall в качестве консультанта. Он отметил, что много лет знаком с теми людьми, которым продал свою компанию, и уверен, что они хорошо знают современный рынок Hi-Fi и разделяют его собственную страсть к музыке.

 

Music Hall Audio была основана в 1998 году. Самые известные устройства из её ассортимента – модель винилового проигрывателя Classic Turntable с ременным приводом, а также хай-эндный Stealth с прямым приводом.

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