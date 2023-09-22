Musical Fidelity A1: классика возвращается

22.09.2023 15:27

Musical Fidelity А1 – новый стереоусилитель, работающий в классе А. Его конструкция и схемотехника максимально близки к оригинальной модели 1985 года, ставшей в своё время настоящим хитом в мире Hi-Fi благодаря чистому звучанию и способности справляться с самой сложной нагрузкой.



Комплектующие для современного усилителя мощности подобраны так, чтобы добиться характеристик, схожих с устройством, выпускавшимся в 1980-х. Инженеры Musical Fidelity смогли ещё улучшить качество звука, используя современные электронные компоненты, в том числе металлоплёночные резисторы и полипропиленовые конденсаторы. Выходная мощность усилителя А1 на нагрузке 8 Ом составляет 25 Вт в чистом классе А. Соотношение «сигнал/шум» 82 дБ, разделение каналов 85 дБ, рабочий диапазон частот от 10 Гц до 40 кГц по уровню -1 дБ. Встроенный фонокорректор поддерживает картриджи ММ- и МС-типа, при этом импеданс для МС-картриджей подстраивается автоматически. Помимо входа фонокорректора, усилитель имеет пять линейных аналоговых входов на разъёмах RCA, фиксированный выход Tape Out и регулируемый выход Pre Out.

В регуляторе громкости используется более высококлассный моторизированный потенциометр ALPS серии RK. В комплект поставки входит пульт ДУ. Одно из новшеств – наличие кнопки Direct: она позволяет обойти схему предварительного усилителя, расположенную до регулятора громкости, и тем самым снизить коэффициент усиления на 10 дБ. Благодаря этому усилитель можно согласовать с современными цифровыми источниками сигнала, имеющими более высокое выходное напряжение, чем те аналоговые источники, под которые усилитель разрабатывался в 80-х годах прошлого столетия. Ещё одна доработка – блок питания с более совершенными схемами фильтрации, позволившими минимизировать шумы и пульсации напряжения. Тороидальный трансформатор имеет независимые обмотки для питания усилителей мощности левого и правого канала; в оригинальной версии этого не было. Усилитель стал более эффективным на пиковой нагрузке за счёт двукратного увеличения мощности питания, приходящейся на каждый канал. Оптимальный способ его использования – в составе стереосистемы, установленной в помещении небольшой или средней площади.



