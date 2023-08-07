Musical Fidelity A1: ретро дизайн, современное ценообразование

07.08.2023 11:48

Обновлённую модель интегрального усилителя A1 выпустила Musical Fidelity. Оригинальное устройство увидело свет в 1980-х годах, и во многом именно благодаря ему компания-производитель стала широко известна, а её продукция пользуется большой популярностью во всём мире.

Прототип современной версии Musical Fidelity A1 был впервые представлен публике на проходившей в мае выставке High End Munich 2023. После прослушивания эксперты охарактеризовали звучание усилителя как «яркое и насыщенное», но более мягкое и спокойное по сравнению со звуком, который в наши дни большинством потребителей принимается за стандарт. Электрическая схема этого усилителя класса A, как и раньше, полностью дискретная, полностью симметричная, но, разумеется, более современная. У нового A1 пять стереовходов RCA, фиксированные и назначаемые выходы, встроенный фонокорректор, совместимый как с MM-, так и с MC-картриджами. Musical Fidelity A1 выдаёт 25 Вт при нагрузке 8 Ом: не так много по сравнению с некоторыми другими современными устройствами этого класса; впрочем, когда это необходимо, A1 может работать в режиме класса B.

Внешне устройство почти не изменилось, разве что корпус стал немного крупнее, чтобы усилитель справлялся с вырабатываемым теплом (оригинальный A1 довольно сильно нагревался при работе). Кроме того, теперь усилитель комплектуется пультом для регулировки громкости. Ещё одним отличием новой версии от классической является цена: в 1980-е устройство считалось бюджетным; отнести к этой ценовой категории обновлённый A1 довольно сложно – например, в США его розничная цена составит 1699 долларов, а в Великобритании – 1499 фунтов стерлингов.



