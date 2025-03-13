Musical Fidelity M6xTT: шедевры становятся ближе

13.03.2025 16:58

Musical Fidelity M6xTT – проигрыватель винила класса High End. Хотя у новинки много общего со старшей моделью M8xTT, весьма дорогой, компании-производителю удалось сделать новый проигрыватель доступным более широкому кругу пользователей.



Двухслойное акриловое шасси «вертушки» установлено на опоры с вязкими демпферами и магнитной развязкой. Двигатель опирается на нижний уровень шасси, алюминиевый опорный диск весом 6,6 кг и тонарм установлены на верхнем уровне – такое решение позволило минимизировать распространение вибраций. В системе питания двигателя используется двойное преобразование напряжения; таким образом, на скорость вращения не зависят перепады напряжения и изменения несущей частоты сети электропитания. Предмет особой гордости разработчиков Musical Fidelity – уникальный тонарм со сверхнизким уровнем собственных резонансов. Проигрыватель M6xTT комплектуется его девятидюймовой версией с интегрированным шеллом и прямым выходом DIN 5 пин. Широкий набор регулировок включает, помимо стандартных настроек, VTA и азимут; в комплект поставки входят два противовеса разной массы. Это означает, что пользователь не ограничен в выборе картриджей звукоснимателя ни по их весу, ни по геометрическим параметрам.



Проигрыватель Musical Fidelity M6xTT поставляется вместе с фонокабелем с позолоченными разъёмами RCA и клеммой заземления, а также с кожаным матом опорного диска и массивным алюминиевым прижимом. Дополнительно можно заказать защитный колпак из прозрачного акрила.



