Musical Fidelity M8x DAC: близок к идеалу

28.03.2025 13:09

M8x DAC – новый цифро-аналоговый преобразователь в ассортименте Musical Fidelity. Новинка – часть фирменной серии M8, линейки аудиокомпонентов, которую в компании позиционируют как «предтоповую»: лучше – только флагманские модели.



Musical Fidelity M8x DAC – старшая модель в семействе фирменных чисто полупроводниковых ЦАП. Устройство разработано по всем канонам High End и может использоваться в составе как монобрендовой системы Musical Fidelity, так и высококлассного комплекта оборудования сторонних производителей. ЦАП, оснащённый усилителем для наушников, позволяет существенно повысить качество звучания цифровых источников. Производитель обещает, что звук будет максимально прозрачным, чистым, точным, с превосходной детализацией и динамикой. Схема M8x DAC – полностью дискретная и полностью симметричная; аналоговые выходы и усилитель для наушников собраны на раздельных компонентах (транзисторах, резисторах и конденсаторах). Аналоговая часть – балансная, для минимизации шумов, искажений и перекрёстных помех; дополнительную защиту обеспечивает блок питания на отдельной плате. Тороидальный трансформатор Super Silent Power Transformer закрыт металлическим кожухом, который обеспечивает надёжное экранирование электромагнитного излучения.



Коммутационные возможности ЦАП M8x DAC: коаксиальный и оптический входы, AES|EBU, USB-B, I2S на разъёме HDMI (предназначен в первую очередь для CD-проигрывателей). ЦАП поддерживает РСМ файлы до 32 бит / 768 кГц, DSD256 в формате DoP и DSD512 в нативном формате, а также полное аппаратное декодирование формата MQA на входах USB и SPDIF. Сертификат Roon Tested подтверждает совместимость с экосистемой Roon. Благодаря широкому выбору настроек пользователь может управлять системами реклокинга и апсемплинга, а также цифровыми фильтрами. Встроенный усилитель для наушников рассчитан на низкоимпедансную нагрузку (от 8 Ом); выходная мощность – до 3900 мВт с кратковременной отдачей до 10 Вт на пике. Коммутация – обычная несимметричная и балансная: для балансного подключения есть разъём XLR 4-пин, для несимметричного – TRS 6,3 мм.



