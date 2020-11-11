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Musical Fidelity M8xi: суперусилитель


11.11.2020 10:24

 

 

Усилитель Musical Fidelity M8xi – новая модель в ассортименте бренда, устройство, объединяющее в одном корпусе предварительный усилитель, усилители мощности и ЦАП. Благодаря расширенной функциональности и полному набору аналоговых и цифровых входов и выходов M8xi можно использовать в составе Hi-Fi системы любой сложности – в роли предварительного усилителя, ЦАП, усилителя мощности или полного усилителя.

 

Функциональные блоки в корпусе M8xi размещены так, чтобы минимизировать длину сигнальных проводов и шин питания – это позволяет уменьшить потери энергии и сохранить максимально высокое качество полезного сигнала. Отличительная особенность новинки – повышенный на 10% КПД выходных каскадов, а также уменьшенная глубина обратной связи и работа драйверного каскада в чистом классе А. Инженерам компании удалось достичь экстремально низкого уровня искажений — менее 0,005% не на 1 кГц, а во всём слышимом диапазоне частот 20-20000 Гц.

 

Усилительная часть M8xi выстроена по принципу двойного моно: она фактически представляет собой два моноблочных усилителя, каждый с собственным трансформатором питания и радиатором охлаждения. Выходная мощность усилителя – 550 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. В каждом канале – по 12 биполярных транзисторов, благодаря чему устройство легко справляется со сложной нагрузкой, выдавая ток до 200 А в пике и сохраняя при этом исключительную линейность выходных характеристик.

 

«Базой» для цифровой части является микросхема ЦАП Texas Instruments PCM5242 TI с низким уровнем шумов и искажений. Подключить цифровые источники можно через два коаксиальных (S/PDIF) входа, два оптических (S/PDIF) и один асинхронный USB Type-B. Коаксиальные входы и USB поддерживают цифровой поток с разрешением до 24 бит/192 кГц, оптические способны работать с сигналами до 24 бит/96 кГц.

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