Musical Fidelity Nu-Vista DAC: легенда возвращается

24.10.2025 14:16

Серия аудиокомпонентов Nu-Vista появилась в ассортименте Musical Fidelity в 1990-х и стала поистине культовой. В наступившую Hi-Res эпоху руководство компании приняло решение вернуть легендарную линейку в строй – и выпустило ЦАП с современной 32-битной архитектурой ESS HyperStream II и уникальным ламповым трактом на миниатюрных триодах 7586, работающих в полностью балансной схеме класса А.



Два чипа ESS Sabre ES9038Q2M обеспечивают качественное разделение каналов и широкий динамический диапазон. Особое внимание уделили обработке сигнала: в Nu-Vista DAC есть фирменная система ретаклокинга с уровнем джиттера менее 100 фс, режим Oversampling Bypass для сигналов 705,6/768 кГц, отключающий цифровые фильтры и позволяющий добиться максимальной чистоты звучания, и опциональный апсэмплинг. Выходной буферный каскад построен на восьми лампах Nuvistor 7586. Они славятся низкой микрофонией и высочайшей надёжностью и, как говорится в пресс-релизе Musical Fidelity, «обеспечивают шелковистый, лишённый зернистости звук с бесконечным запасом по динамике». Аппарат поддерживает PCM до 768 кГц и DSD512 (нативное разрешение) и аппаратное декодирование MQA для всех цифровых входов, включая S/PDIF (до 384 кГц).



Лицевая и боковые панели из алюминия обеспечивают жёсткость, акустическую инертность и экранирование по принципу клетки Фарадея. Блоки питания для цифровой и аналоговой секций разделены с целью исключить возможные помехи. Предусмотрена возможность подключения к ЦАП внешнего блока питания Nu-Vista Uni PSU (приобретается отдельно). Технические характеристики новинки: THD+N < 0.003% (1 кГц, 0dBFS), соотношение «сигнал/шум» > 120 дБ (А-взвеш.), разделение каналов > 130 дБ (10 кГц), выходы XLR (4V RMS), RCA (2V RMS), переключаемые fixed/variable. Устройство с габаритами 483 x 188 x 510 мм весит более 21 кг.