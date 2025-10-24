ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Musical Fidelity Nu-Vista DAC: легенда возвращается


24.10.2025 14:16

 

 

Серия аудиокомпонентов Nu-Vista появилась в ассортименте Musical Fidelity в 1990-х и стала поистине культовой. В наступившую Hi-Res эпоху руководство компании приняло решение вернуть легендарную линейку в строй – и выпустило ЦАП с современной 32-битной архитектурой ESS HyperStream II и уникальным ламповым трактом на миниатюрных триодах 7586, работающих в полностью балансной схеме класса А.

 

Два чипа ESS Sabre ES9038Q2M обеспечивают качественное разделение каналов и широкий динамический диапазон. Особое внимание уделили обработке сигнала: в Nu-Vista DAC есть фирменная система ретаклокинга с уровнем джиттера менее 100 фс, режим Oversampling Bypass для сигналов 705,6/768 кГц, отключающий цифровые фильтры и позволяющий добиться максимальной чистоты звучания, и опциональный апсэмплинг. Выходной буферный каскад построен на восьми лампах Nuvistor 7586. Они славятся низкой микрофонией и высочайшей надёжностью и, как говорится в пресс-релизе Musical Fidelity, «обеспечивают шелковистый, лишённый зернистости звук с бесконечным запасом по динамике». Аппарат поддерживает PCM до 768 кГц и DSD512 (нативное разрешение) и аппаратное декодирование MQA для всех цифровых входов, включая S/PDIF (до 384 кГц).

 

Лицевая и боковые панели из алюминия обеспечивают жёсткость, акустическую инертность и экранирование по принципу клетки Фарадея. Блоки питания для цифровой и аналоговой секций разделены с целью исключить возможные помехи. Предусмотрена возможность подключения к ЦАП внешнего блока питания Nu-Vista Uni PSU (приобретается отдельно). Технические характеристики новинки: THD+N < 0.003% (1 кГц, 0dBFS), соотношение «сигнал/шум» > 120 дБ (А-взвеш.), разделение каналов > 130 дБ (10 кГц), выходы XLR (4V RMS), RCA (2V RMS), переключаемые fixed/variable. Устройство с габаритами 483 x 188 x 510 мм весит более 21 кг.

Связанные новости:
 Легенда на заднем дворе - 09.09.2025 20:22
 Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl 2: флагман среди фонокорректоров - 17.05.2025 15:45
 Усиление по-новому: Musical Fidelity Nu-Vista 800.2 - 03.04.2025 13:22
 Klipsch: легенда 1940-х в новом облике - 01.04.2025 16:17
 Nagra навсегда - 11.03.2024 16:33
 «Звучит как мечта»: Musical Fidelity Nu-Vista - 20.01.2023 12:59
 Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl  - 19.06.2018 10:30
 Скажи "нет" вибрации с интегральным усилителем Musical Fidelity M5si - 29.02.2016 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007