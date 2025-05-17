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Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl 2: флагман среди фонокорректоров


17.05.2025 15:45

 

 

Nu-Vista Vinyl 2 – фонокорректор, выпущенный компанией Musical Fidelity. Это устройство с полностью балансной, полностью дискретной схемотехникой и дополнительным буферным каскадом, собранным на миниатюрных радиолампах-нувисторах.

 

Конструкция фонокорректора реализована по принципу «двойного моно», с независимыми схемами левого и правого канала. Продвинутая схема питания с индивидуальными дискретными стабилизаторами для каждой линии позволила снизить уровень собственных шумов. Все сигнальные схемы также дискретные. Сабсоник-фильтр соответствует стандарту IEC. Массивные алюминиевые панели корпуса защищают чувствительные схемы фонокорректора от вибрации, создающей микрофонный эффект. Всё это вкупе позволило добиться превосходного разделения каналов и детального точного звучания с беспрецедентно низким уровнем шумов и минимальным уровнем перекрёстных помех.

 

Nu-Vista Vinyl 2 – новый флагман в линейке фонокорректоров Musical Fidelity. Он работает с картриджами ММ и МС и имеет четыре независимых входа: два несимметричных на разъёмах RCA и два балансных на разъёмах XLR. Для каждого из входов можно индивидуально настроить коэффициент усиления, входной импеданс и прочие параметры. Новинка совместима с любыми усилителями. Управление осуществляется с помощью дисплея, ручек-энкодеров и экранного меню.

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