ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Musical Fidelity: усилители серии M нового поколения


30.04.2026 16:34

 

 

Компания Musical Fidelity объявила о том, что, после трёх лет исследований и испытаний, выпустила новую серию интегральных усилителей. Точнее, обновила существующую линейку M, пользующуюся большой популярностью благодаря соотношению цены и качества. В пресс-релизе говорится, что разработчики смогли улучшить качество воспроизведения и усовершенствовали фонокорректорный и ЦАП модули. Особо подчёркнуто отсутствие встроенных стримера и модуля беспроводного подключения: по мнению инженеров Musical Fidelity, беспроводная передача аудиосигнала резко отрицательно сказалась бы на качестве звучания.

 

Новый Musical Fidelity M5xi, созданный на базе модели M5si – это полностью пересмотренная топология, заимствованная у флагманского Titan. Результат – высочайшая детализация и точность воспроизведения во всём диапазоне частот. Мощность усилителя: 160 Вт на канал / 8 Ом. Возможности коммутации включают HDMI, оптический и коаксиальный входы, USB-C, поддержку Hi-Res аудио вплоть до 24 бит / 192 кГц, интерфейс RS232 и выделенный изолированный USB разъём для подключения и питания внешних стриминговых устройств. 

 

Вторая новинка, модель M6xi – усилитель с полностью дискретной схемой «двойное моно» и мощностью до 200 Вт на канал / 8 Ом. От M5xi он в том числе отличается расширенными возможностями подключения, позволяющими использовать его в кастомных инсталляционных проектах, и обновлённым модулем фонокорректора (MM/MC).

Связанные новости:
 КУЛЬТура звука: Musical Fidelity B1xi - 29.04.2026 18:03
 Musical Fidelity Nu-Vista DAC: легенда возвращается - 24.10.2025 14:16
 Усиление по-новому: Musical Fidelity Nu-Vista 800.2 - 03.04.2025 13:22
 Musical Fidelity M8x DAC: близок к идеалу - 28.03.2025 13:09
 MMM: «монстр» Musical Fidelity Mx8TT  - 27.09.2023 08:22
 Двойной дифференциальный ЦАП Musical Fidelity M6x DAC  - 17.11.2022 12:17
 В Musical Fidelity улучшили фонокорректор M6x - 03.06.2021 12:09
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007