Musical Fidelity: усилители серии M нового поколения

Компания Musical Fidelity объявила о том, что, после трёх лет исследований и испытаний, выпустила новую серию интегральных усилителей. Точнее, обновила существующую линейку M, пользующуюся большой популярностью благодаря соотношению цены и качества. В пресс-релизе говорится, что разработчики смогли улучшить качество воспроизведения и усовершенствовали фонокорректорный и ЦАП модули. Особо подчёркнуто отсутствие встроенных стримера и модуля беспроводного подключения: по мнению инженеров Musical Fidelity, беспроводная передача аудиосигнала резко отрицательно сказалась бы на качестве звучания.



Новый Musical Fidelity M5xi, созданный на базе модели M5si – это полностью пересмотренная топология, заимствованная у флагманского Titan. Результат – высочайшая детализация и точность воспроизведения во всём диапазоне частот. Мощность усилителя: 160 Вт на канал / 8 Ом. Возможности коммутации включают HDMI, оптический и коаксиальный входы, USB-C, поддержку Hi-Res аудио вплоть до 24 бит / 192 кГц, интерфейс RS232 и выделенный изолированный USB разъём для подключения и питания внешних стриминговых устройств.



Вторая новинка, модель M6xi – усилитель с полностью дискретной схемой «двойное моно» и мощностью до 200 Вт на канал / 8 Ом. От M5xi он в том числе отличается расширенными возможностями подключения, позволяющими использовать его в кастомных инсталляционных проектах, и обновлённым модулем фонокорректора (MM/MC).