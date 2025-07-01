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Музыка для города: Klipsch Music City Vegas


01.07.2025 10:45

 

 

Российская компания Simple Distribution начинает продажи новинки Klipsch, портативной аудиосистемы Music City Vegas. Это беспроводная колонка, простая в использовании, с мощным звуком и защитой от неблагоприятных внешних воздействий.

 

Klipsch Music City Vegas комплектуется фирменным компрессионным твитером с рупором и 13,3-сантиметровым (5,25″) вуфером. Громкоговоритель способен проработать без подзарядки до восьми часов (без подсветки – до 12 часов), а полностью заряжается за два с половиной часа. Шесть RGB-режимов с разными цветами и эффектами и управление через приложение Klipsch Connect Plus позволяют устраивать настоящие световые шоу. Предусмотрены и звуковые спецэффекты – гудки, скретч, аплодисменты – которые можно воспроизвести нажатием одной кнопки. Если мощность и громкость покажутся недостаточными, можно объединить несколько колонок (функция Party Link, режим «Позвать соседей») или усилить басы, переключив устройство в режим Ultra Bass.

 

Защита от влаги: IPX4 (громкоговорителю не страшны водяные брызги). Колонку можно установить на стойку. АЧХ системы 49 Гц – 20 кГц (@ -6 дБ), максимальная мощность 95 дБ. Интерфейсы: Bluetooth 5.2, AUX-вход, USB, вход для микрофона, вход для инструмента. В комплект поставки входят проводной микрофон и сетевой кабель. Размеры акустической системы Klipsch Music City Vegas: 49 х 30,8 х 30 см, вес 8 кг.

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