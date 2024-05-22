Музыка для настроения

22.05.2024 14:16

Очередной проект японского дизайнера Юри Сузуки (Yuri Suzuki) – уличная аудиоинсталляция Arborhythm в калифорнийском Сан-Франциско.



Необычные арт-объекты установлены на открытой территории городского Музея современного искусства (SMOMA) в рамках музейного проекта «Искусство шума» (Art of Noise); организаторы выставки показывают, как дизайн в течение последнего столетия влиял на музыкальные предпочтения потребителей.



Динамики, вмонтированные в аудиоскульптуры, транслируют звуки, так или иначе связанные с местностью, областью залива Сан-Франциско: гудки сирен, шум океанских волн, скрип тележки фуникулёра, голоса морских котиков. Цвета, в которые выкрашены громкоговорители – отсылка к природе и главному символу Cisco (сокращённое название города), мосту «Золотые ворота» (Golden Gate Bridge).



