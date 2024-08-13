Музыка лечит. Ruark помогает.

13.08.2024 14:03

Ruark представляет фирменный радиоприёмник R1 MK4 в новом цвете Pine Green («зелёная сосна»). Новинка будет выпущена ограниченной партией, а поводом для релиза послужила коллаборация с компанией Nordoff and Robbins.



Последняя – крупнейший в Великобритании благотворительный фонд, который продвигает идею лечения и поддержки тяжёлобольных с помощью музыки. По мнению создателей фонда, музыка способна усиливать терапевтический эффект медицинских препаратов и процедур, помогать преодолевать стрессы и пр. Специалисты фонда занимаются своим делом уже более 60 лет; они обучают врачей, собирают средства на лечение, проводят исследования, цель которых – подтвердить эффективность «музыкальной терапии». Все средства от продажи Ruark R1 MK4 Pine Green – новинка получила название R1 MK4 Nordoff & Robbins Green Limited Edition – будут перечислены в Nordoff and Robbins.



R1 MK4 – радиоприёмник с адаптивным эквалайзером, встроенными DAB, DAB+ и FM тюнерами, Bluetooth-ресивером, портом USB, высококонтрастным OLED-дисплеем и будильником. Модель появилась в ассортименте Ruark в 2006 году и до сих пор весьма популярна. R1 MK4 в отделке Pine Green появится в продаже в конце сентября или начале октябре 2024 года. Ruark предлагает всем заинтересованным в её приобретении разместить предзаказ на сайте производителя.