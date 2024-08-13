ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Музыка лечит. Ruark помогает.


13.08.2024 14:03

 

 

Ruark представляет фирменный радиоприёмник R1 MK4 в новом цвете Pine Green («зелёная сосна»). Новинка будет выпущена ограниченной партией, а поводом для релиза послужила коллаборация с компанией Nordoff and Robbins.

 

Последняя – крупнейший в Великобритании благотворительный фонд, который продвигает идею лечения и поддержки тяжёлобольных с помощью музыки. По мнению создателей фонда, музыка способна усиливать терапевтический эффект медицинских препаратов и процедур, помогать преодолевать стрессы и пр. Специалисты фонда занимаются своим делом уже более 60 лет; они обучают врачей, собирают средства на лечение, проводят исследования, цель которых – подтвердить эффективность «музыкальной терапии». Все средства от продажи Ruark R1 MK4 Pine Green – новинка получила название R1 MK4 Nordoff & Robbins Green Limited Edition – будут перечислены в Nordoff and Robbins.

 

R1 MK4 – радиоприёмник с адаптивным эквалайзером, встроенными DAB, DAB+ и FM тюнерами, Bluetooth-ресивером, портом USB, высококонтрастным OLED-дисплеем и будильником. Модель появилась в ассортименте Ruark в 2006 году и до сих пор весьма популярна. R1 MK4 в отделке Pine Green появится в продаже в конце сентября или начале октябре 2024 года. Ruark предлагает всем заинтересованным в её приобретении разместить предзаказ на сайте производителя.

Связанные новости:
 PROFDISPLAY помогает - 03.06.2024 13:53
 Не радиограмма, а radiogram… - 03.11.2023 02:18
 Солидный звук: сабвуфер Ruark RS1 - 19.09.2023 09:14
 «Алмазный фонд» Wharfedale: новое поступление - 03.08.2023 00:48
 «Умное» радио с функцией стриминга: Ruark R1S - 10.04.2023 11:34
 Зеркальный блеск Ruark R5 Signature - 15.04.2021 13:06
 Ruark R1 – версия четвёртая - 16.11.2020 12:43
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007