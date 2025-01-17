Музыка на глубине: Suunto Aqua

17.01.2025 10:45

Suunto Aqua – ещё одна модель водонепроницаемых наушников, наряду с Suunto Wing и Suunto Sonic, разработанных на основе технологии костной проводимости. Suunto Aqua – наушники открытого типа: они не перекрывают полностью слуховой канал и позволяют сохранять контакт с окружающей обстановкой. Новинка рассчитана на любителей водных видов спорта и обеспечивает не только возможность слушать музыку, но и измерять различные показатели, такие, как частота дыхания и др.

Если вы пользуетесь наушниками, не находясь на/в воде, устройство может отслеживать подвижность шеи и измерять мышечную усталость; полученные данные отображаются и сохраняются в фирменном мобильном приложении. Suunto Aqua сделаны из титана и силикона, способны работать без подзарядки до десяти часов, подзаряжаются от пауэрбанка, входящего в комплект поставки (десятиминутной зарядки достаточно для воспроизведения аудио в течение трёх часов. Объём автономной памяти составляет 32 Гб.

Наушники поддерживают подключение по Bluetooth 5.3, оснащаются двойным микрофоном с функцией подавления шума. Защита от пыли и влаги: IP68; диапазон температур, в которых производитель гарантирует надёжную работу Suunto Aqua: от -20°C до 60°C. В ходе тестирований наушники погружали на глубину пять метров и удерживали их там в течение двух часов. Цвета: чёрный, лайм/синий. В комплект поставки, помимо портативного пауэрбанка, входит кабель для зарядки, футляр для хранения наушников, затычки для ушей.



