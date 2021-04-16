Музыкальная «книга» Bang & Olufsen

16.04.2021 12:34

Раньше в дамской сумочке можно было найти книгу, а теперь – целую акустическую систему. Миниатюризация идёт полным ходом, и лидирует пока новинка от Bang & Olufsen.



Новая модель под названием Beosound Emerge – устройство, даже внешне похожее на книгу. Надо ли говорить, что, если оно помещается в небольшую сумку, то и на полке займёт минимум места. Главное потом найти колонку среди книг и журналов… Необычный внешний вид аудио системы – заслуга дизайнера Бенджамена Хуберта (Benjamin Hubert); он же принимал участие в создании Beosound Balance. Боковые панели «оборачивают» колонку подобно книжной обложке. Использованные материалы: древесина дуба, алюминий, ткань. Варианты отделки: чёрный (Black Anthracite) и «золото» (Gold Tone); последний на 30% дороже.



Элементы управления – сенсорные кнопки – расположены в верхней части громкоговорителя. Менять уровень громкости можно жестом, описывая ладонью воображаемый круг над колонкой. Внутри – 37-миллиметровый среднечастотный драйвер, установленный под углом, 14-мм мягкокупольный твитер и 100-мм басовый динамик. Технология активной акустической коррекции оптимизирует звучание Emerge в зависимости от того, установлена ли колонка на книжной полке, прикроватной тумбе или кухонном столе. Два устройства можно объединить в стереосистему; предусмотрено беспроводное подключение к другим громкоговорителям Bang & Olufsen. Emerge поддерживает Apple AirPlay 2 и Chromecast, а в конце 2021 года производитель обещает добавить поддержку мультирум-технологии Bang & Olufsen Beolink. Также имеется встроенное радио и микрофон для голосового управления (Google Assistant).