Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Музыкальная Скандинавия


23.03.2026 12:38

 

 

Компания «Аудиотехника Импорт» (Overton) при участии Barnsly Sound Org. представила на проходившей недавно в Санкт-Петербурге выставке Hi‑Fi & High End Show 2026 новинки модельного ряда Guru Audio.

 

Сердцем экспозиции стали акустические системы Guru 28, Guru 12 и Q10. При проектировании каждой модели учитывается тот факт, что в большинстве случаев в обычных домах и квартирах колонки размещаются близко к стенам помещения. В Guru Audio этот фактор учитывается изначально, и звукоинженеры, разрабатывая новые громкоговорители, предусматривают инженерные решения, которые позволяют будущему владельцу колонок не «бороться» с комнатой, а использовать её как часть акустической системы. Звучание фирменных громкоговорителей характеризуются цельностью, собранностью, естественной сценой, точной передачей тембров и «невидимостью» в интерьере.  

 

В качестве источника аналогового сигнала использовался проигрыватель виниловых дисков Pro-Ject 6 Perspex Balanced с впервые демонстрировавшимся российским аудиофилам картриджем Ortofon MC X30, МС-головкой с высокой точностью трекинга. В состав демосета также входили MC-трансформатор Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B и фонокорректор Pro-Ject Phono Box DS3 B, цифровая часть системы состояла из стримера Matrix Audio MS-1 и CD-проигрывателя Hegel Viking, а усилительную представляли Hegel H150 и Hegel H400. Коммутация была выполнена кабелями Nordost Frey 2 из серии Norse 2; стабильное электропитание обеспечивали фильтры POWERGRIP YG-3, YG-2 и PowerRail.

Связанные новости:
 Впервые в России: аудионовинки на Portable Hi-Fi & Audio Show 2026 - 24.03.2026 11:07
 Hi-Fi & High End Show СПб: полная деловая программа - 13.03.2026 11:49
 «Академия Винила» на Hi-Fi & High End Show 2026 - 11.03.2026 17:04
 Петербургский дебют: Guru Audio на Hi-Fi & High End Show  - 04.03.2026 18:52
 Эталонная классика за 600 тысяч рублей - 15.12.2025 23:46
 Гуру звука: в России появились в продаже колонки Guru Audio - 08.12.2025 13:59
 Компания Overton стала дистрибьютором Perfect Sound  - 27.03.2024 18:59
 «Цифра» из Китая - 02.12.2021 01:15
