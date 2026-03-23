Музыкальная Скандинавия

Компания «Аудиотехника Импорт» (Overton) при участии Barnsly Sound Org. представила на проходившей недавно в Санкт-Петербурге выставке Hi‑Fi & High End Show 2026 новинки модельного ряда Guru Audio.

Сердцем экспозиции стали акустические системы Guru 28, Guru 12 и Q10. При проектировании каждой модели учитывается тот факт, что в большинстве случаев в обычных домах и квартирах колонки размещаются близко к стенам помещения. В Guru Audio этот фактор учитывается изначально, и звукоинженеры, разрабатывая новые громкоговорители, предусматривают инженерные решения, которые позволяют будущему владельцу колонок не «бороться» с комнатой, а использовать её как часть акустической системы. Звучание фирменных громкоговорителей характеризуются цельностью, собранностью, естественной сценой, точной передачей тембров и «невидимостью» в интерьере.

В качестве источника аналогового сигнала использовался проигрыватель виниловых дисков Pro-Ject 6 Perspex Balanced с впервые демонстрировавшимся российским аудиофилам картриджем Ortofon MC X30, МС-головкой с высокой точностью трекинга. В состав демосета также входили MC-трансформатор Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B и фонокорректор Pro-Ject Phono Box DS3 B, цифровая часть системы состояла из стримера Matrix Audio MS-1 и CD-проигрывателя Hegel Viking, а усилительную представляли Hegel H150 и Hegel H400. Коммутация была выполнена кабелями Nordost Frey 2 из серии Norse 2; стабильное электропитание обеспечивали фильтры POWERGRIP YG-3, YG-2 и PowerRail.