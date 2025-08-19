«Музыкальные города» Klipsch

19.08.2025 11:57

Некоторое время назад в России начались продажи новой аудиосистемы для вечеринок Music City Vegas, выпускаемой под брендом Klipsch. На днях дистрибьютор объявил о том, что российским потребителям теперь доступны и две другие модели бумбоксов (Party Speakers) из серии Music City: Miami и New York.



Vegas – самая компактная из трёх, флагманом же серии является акустическая система New York. Все колонки – беспроводные, с защитой от влаги и мощным звуком; все оснащаются рупорными компрессионными твитерами (у «старших» и более крупных Miami и New York на передней панели расположены фазоинверторные порты Tractrix). Klipsch New York и Klipsch Miami созданы для развлекательных мероприятий, которые длятся часами: запас непрерывной автономной работы колонок после полной зарядки (на неё требуется два с половиной часа) составляет до 18 часов (без подсветки; с подсветкой – до 10). Музыку можно дополнить звуковыми эффектами («гудок», «скретч» и «аплодисменты»), заводящими публику, а также красочным световым шоу: во всех моделях предусмотрены шесть RGB-режимов с различными эффектами подсветки на передней и боковых панелях. Управление световыми настройками осуществляется через мобильное приложение Klipsch Connect Plus. В нём же можно настраивать эквалайзер, выбирать световые схемы, менять назначение кнопок и пр.



Все громкоговорители серии поддерживают функцию Party Link, которая позволяет подключить последовательно несколько колонок Music City, и режим Ultra Bass. К акустическим системам можно подключить микрофон, гитару и электронные барабаны: колонки оснащены 6,3-мм микрофонным и инструментальным входами, предусмотрены регулировки нижних и верхних частот и возможность настройки эхо-эффекта. Максимальный уровень звукового давления: Vegas – 95 дБ, Miami – 105 дБ, New York – 110 дБ.



