ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Музыкальные города» Klipsch


19.08.2025 11:57

 

 

Некоторое время назад в России начались продажи новой аудиосистемы для вечеринок Music City Vegas, выпускаемой под брендом Klipsch. На днях дистрибьютор объявил о том, что российским потребителям теперь доступны и две другие модели бумбоксов (Party Speakers) из серии Music City: Miami и New York.

 

Vegas – самая компактная из трёх, флагманом же серии является акустическая система New York. Все колонки – беспроводные, с защитой от влаги и мощным звуком; все оснащаются рупорными компрессионными твитерами (у «старших» и более крупных Miami и New York на передней панели расположены фазоинверторные порты Tractrix). Klipsch New York и Klipsch Miami созданы для развлекательных мероприятий, которые длятся часами: запас непрерывной автономной работы колонок после полной зарядки (на неё требуется два с половиной часа) составляет до 18 часов (без подсветки; с подсветкой – до 10). Музыку можно дополнить звуковыми эффектами («гудок», «скретч» и «аплодисменты»), заводящими публику, а также красочным световым шоу: во всех моделях предусмотрены шесть RGB-режимов с различными эффектами подсветки на передней и боковых панелях. Управление световыми настройками осуществляется через мобильное приложение Klipsch Connect Plus. В нём же можно настраивать эквалайзер, выбирать световые схемы, менять назначение кнопок и пр.

 

Все громкоговорители серии поддерживают функцию Party Link, которая позволяет подключить последовательно несколько колонок Music City, и режим Ultra Bass. К акустическим системам можно подключить микрофон, гитару и электронные барабаны: колонки оснащены 6,3-мм микрофонным и инструментальным входами, предусмотрены регулировки нижних и верхних частот и возможность настройки эхо-эффекта. Максимальный уровень звукового давления: Vegas – 95 дБ, Miami – 105 дБ, New York – 110 дБ.

Связанные новости:
 Есть лишний миллион? Есть Klipsch + OJAS kO-R1! - 04.08.2025 15:41
 Музыка для города: Klipsch Music City Vegas - 01.07.2025 10:45
 Klipsch: легенда 1940-х в новом облике - 01.04.2025 16:17
 ULTернативная мощь Sony Power Sound  - 23.04.2024 15:40
 Музыкальные города на карте Klipsch - 01.11.2023 22:47
 Sony подготовилась к лету - 09.06.2022 01:08
 «Звук столбом»: Samsung Sound Tower - 18.06.2020 13:25
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007