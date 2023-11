Музыкальные города на карте Klipsch

01.11.2023 22:47

В ассортименте Klipsch появилась новая серия аудиоустройств. Линейка Music City («Музыкальный город») посвящена легендарным исполнителям Америки и музыкальным жанрам, популярным в городах Остин, Детройт и Нэшвилл. В серию входят три портативные Bluetooth-колонки с соответствующими названиями: Klipsch Austin, Klipsch Nashville, Klipsch Detroit.



Самая маленькая из них – Klipsch Austin. Это миниатюрный, если не сказать – крошечный – громкоговоритель, излучающий звук на 360 градусов благодаря двум оппозитно расположенным динамикам. Klipsch Detroit – самый большой и самый мощный из музыкальной троицы. Как и фирменные модели The One Plus и The Three Plus, колонки серии Music City поддерживают режим Klipsch Broadcast Mode, благодаря которому можно создать единую аудиосистему из более чем десяти громкоговорителей.



Запас работы подзаряжаемых аккумуляторов составляет до 12 часов для Klipsch Austin и до 24 часов для Klipsch Nashville и Klipsch Detroit. Колонки отлично защищены от попадания внутрь корпусов пыли и влаги (IP67). Акустические системы новой серии поддерживают подключение по Bluetooth (5.3); надёжное сопряжение обеспечено в радиусе 12 м от источника аудиосигнала. С помощью мобильного приложения Klipsch Connect можно настраивать звучание колонок сообразно предпочтениям пользователя. Модели Austin (99 долларов США) и Nashville (149 долларов США) уже представлены на сайте производителя, на них принимаются предзаказы; колонка Detroit (299 $) будет выпущена в следующем году.