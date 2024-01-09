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«Музыкальный автомат» LG


09.01.2024 09:12

 

 

Необычный «музыкальный автомат» покажет на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе компания LG. Инженеры из LG Labs разработали DukeBox – устройство, в котором объединены стильная акустическая система, олдскульный ламповый усилитель и суперсовременный прозрачный OLED-дисплей.

 

Новинка – чистой воды эксперимент, а цель последнего – в первую очередь поддержание имиджа компании, нежели стремление продвинуть на рынок необычную аудиосистему. Впрочем, устройство наверняка станет объектом самого пристального внимания со стороны посетителей выставки, и, возможно, спустя какое-то время будет запущено в массовое производство.

 

DukeBox оснащается фронтальными динамиками, а также драйверами, излучающими звук на 360 градусов; последние расположены в верхней части устройства. Разработчики обещают эффект полного погружения благодаря «звуку, который окружает слушателей со всех сторон». На передней панели находится OLED-дисплей с регулируемой степенью прозрачностью. Когда пользователь хочет посмотреть фильм или ТВ-шоу, экран становится матовым. Если есть желание просто послушать музыку, дисплей останется прозрачным, и будет виден тёплый свет ламп встроенного усилителя.

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