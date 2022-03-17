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Музыкальный бизнес RTI


17.03.2022 12:36

 

 

Соглашение, подписанное компанией RTI и стриминговым сервисом для бизнеса SoundMachine, позволит инсталляторам расширить спектр услуг, которые они предлагают своим коммерческим заказчикам (ресторанам, барам, отелям и пр.), и получить дополнительный заработок, устанавливая клиентам систему RTI Music.

 

Облачный сервис SoundMachine упрощает использование полностью лицензированных аудио записей в коммерческих целях, например, для создания звукового фона в ресторанах или барах. Пользователям предлагается два варианта подписки. Первый (Business) предусматривает доступ к более чем сотне плейлистов с возможностью выборки по жанрам, использования нескольких источников в пределах одной площадки, подключения нескольких площадок к одному акаунту и пр. Второй (Business Premium) – это 500 плейлистов с возможностью импорта из Spotify, Apple Music, Amazon Music и др. Дилеры RTI получат 10% от стоимости подписок.

 

RTI Music интегрирует потоковую передачу музыки в единую систему автоматизации, обеспечивая возможность совмещать управление потоковой передачей музыки с управлением телевидением, освещением, климатом и безопасностью.

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