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Музыкальный стример Matrix Audio mini-i Pro 4


19.07.2023 10:26

 

 

В числе прочих отличий компактного mini-i Pro 4 от устройств третьего поколения – увеличенный цветной сенсорный дисплей. Теперь стримером стало удобно управлять непосредственно с фронтальной панели. Также для управления используется фирменное приложение (оно обеспечивает доступ к популярным потоковым сервисам Spotify, Tidal, Qobuz и пр., позволяет слушать интернет-радио и воспроизводить музыкальный контент с локальных или сетевых накопителей, а также настраивать все параметры стримера и обновлять его прошивку) или пульт дистанционного управления RM5 (входит в комплект поставки).

 

Возможности коммутации модели четвёртого поколения расширились с появлением HDMI-входа с поддержкой возвратного аудиоканала (HDMI-ARC). Кроме того, имеются коаксиальный, оптический и USB-входы, аналоговый вход, к которому можно подключить, например, проигрыватель грампластинок, а также балансные XLR и небалансные RCA разъёмы. Для подключения наушников предусмотрены небалансный разъём 6,35 мм и балансный Pentaconn 4,4 мм (на последнем мощность может достигать почти 1 Вт при нагрузке 300 Ом).

 

Скорость центрального процессора – используется Quad Cortex-A55 с частотой 2 ГГц – возросла почти вчетверо. ЦАП – ESS ES9039Q2M. Стример Matrix Audio mini-i Pro 4 имеет сертификацию Roon. Подключение к домашней сети или Internet осуществляется посредством гигабитного Ethernet или двухдиапазонного Wi-Fi.

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