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Музыкальный стример Monitor Audio IMS-4


28.05.2020 14:20

 

 

Monitor Audio представляет универсальное решение для потоковой передачи музыки – музыкальный стример IMS-4 на базе BluOS. Он поддерживает Apple AirPlay2, совместим с другими BluOS-устройствами и интегрируется в системы автоматизации Crestron, Control4 и RTI.

 

Технология BluOS позволяет IMS-4 работать одновременно на четыре независимых зоны. Приложение BluOS Controller обеспечивает гибкость в использовании: стриминг из музыкальных интернет-сервисов, удобный доступ к локальным фонотекам и голосовое управление через смартфон. Создав мультирум-систему из нескольких плееров IMS-4 и других BluOS-устройств, можно получить до 64 музыкальных зон: в каждой из них может синхронно воспроизводиться одна и та же фонограмма, или они могут использоваться независимо друг от друга. IMS-4 поддерживает передачу потоковой музыки без сжатия до 24 бит / 192 кГц и воспроизведение записей формата MQA с воспроизведением аудио в исходном студийном качестве.

 

Поддержка Apple AirPlay2 обеспечивает возможность голосового управления с помощью Siri. Как и BluOS, AirPlay2 позволяет зонировать воспроизведение музыки или создавать единую систему трансляции. Благодаря наличию аалоговых и цифровых входов стример можно подключать к несетевым источникам сигнала и воспроизводить музыку с них во всех зонах. IMS-4 автоматически останавливает воспроизведения при срабатывании дверного звонка или пожарной сигнализации.

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