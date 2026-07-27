27.07.2026 16:05

«Вечер, посвящённый музыке, качественному звучанию и удовольствию от осознанного прослушивания», предлагает провести российская компания S.A.Lab при поддержке Simple Distribution и аудиосалона Hi-Fi Room.



«Музыкальный ужин», распорядителем которого станет Павел Кузьмин (Simple Distribution), состоится 8 августа 2026 года в Доме Винтажной Музыки с его крупнейшей в мире частной коллекцией винтажной аудиоаппаратуры. Организаторы обещают, что мероприятие не будет похоже на обычные презентации и выступления лекторов. Вместо это запланированы «живое общение, обмен опытом и возможность услышать музыку так, как она была задумана».



В программе: прослушивание записей на виниле и цифровых источниках, сравнение разных подходов к воспроизведению музыки, обсуждение особенностей акустических систем и других компонентов, разговоры о домашней Hi-Fi и High End технике без сложных терминов. Если вы хотите собрать в своём доме музыкальный комплект, который действительно приносит удовольствие от прослушивания, вам обязательно нужно побывать на «Музыкальном ужине». Он начнётся в 16:00 и продлится ориентировочно до 22:00. Адрес: Дом Винтажной Музыки, Москва, улица Орджоникидзе, 1. Участие бесплатное, но в силу того, что количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.